Call of Duty Mobile: la mappa Rust verrà aggiunta presto

La saga di Call of Duty sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza in questo periodo. Dopo il successo ritrovato con l’apprezzatissimo ritorno di Modern Warfare, il brand FPS di Activision è riuscito a coinvolgere la community di appassionati anche in prodotti come Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile. Proprio quest’ultimo progetto, sta per ricevere una nuova aggiunta che non farà altro che piacere ai fan più appassionate del franchise.

Da quando è stato rilasciato Call of Duty Mobile, il team di sviluppo ha già aggiunto alcune delle mappe più iconiche dello sparatutto di Activision, e a breve ne sarà inserita un’altra. Il suggerimento è arrivato direttamente dal profilo Twitter del gioco, dove è stata aggiunta di recente l’immagine raffigurante la mappa Rust di Call of Duty Modern Warfare 2.

if you know, you know.

😏 Coming soon to #CODMobile… pic.twitter.com/7Gc0cgv9iF — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) April 11, 2020

La mappa Rust è una delle più iconiche dell’intera serie di FPS, tanto che dopo aver debuttato in Modern Warfare 2 ha rifatto capolino anche in alcuni dei capitoli successivi di Call of Duty. È una delle mappe più piccole che presenta un’enorme struttura nel mezzo, tutto ciò fa si che le partite all’interno di essa siano sempre molto frenetiche e senza un attimo di respiro; Rust è amata soprattutto per queste sue caratteristiche.

Al momento non è chiaro quando verrà rilasciata la nuova mappa all’interno di Call of Duty Mobile, ma a quanto pare avverrà molto presto su dispositivi Android e iOS. Se invece siete nel bel mezzo della battle royale in stile COD Warzone, sicuramente la nostra guida completa potrà darvi una mano a diventare sempre più forti. Cosa ne pensate dell’aggiunta di Rust in COD Mobile?