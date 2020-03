Call of Duty Mobile: un nuovo aggiornamento introduce due nuove modalità di gioco

Sono state annunciate alcune novità per Call of Duty Mobile, che ricordiamo essere il titolo per smartphone della celebre serie sparatutto di Activision. Questo nuovo aggiornamento comprenderà al suo interno ben due modalità di gioco totalmente inedite.

La prima sarà disponibile per tutti fino al 26 marzo. La modalità in questione è chiamata Rapid Fire, proprio perché è caratterizzata da uno stile rapido e frenetico dato dalle munizioni infinite. I giocatori saranno impegnati a fare il numero più alto possibile di Operator Kill e Scorestreak, in un evento a tempo limitato in cui non dovranno preoccuparsi delle munizioni.

La seconda modalità è chiamata Sticks and Stones, ed è molto comune nel mondo di Call of Duty. In quest’ultima i giocatori potranno indossare un equipaggiamento molto scarso e dovranno battagliare tra loro per ottenere il punteggio più alto. Di preciso sarà consentito utilizzare unicamente una balestra e un’ascia da lancio. In caso un giocatore venga colpito dall’ascia, questo sarà penalizzato con un reset totale del punteggio.

L’arrivo di queste due nuove modalità accompagneranno all’uscita la modalità Zombies, che ricordiamo sarà disponibile fino alla giornata di domani 25 marzo. La decisione di questa rimozione è stata comunicata tramite un messaggio degli stessi sviluppatori: “Abbiamo sempre ricordato che fosse una modalità a tempo limitato, anche se non avevamo ancora comunicato esplicitamente la conclusione del supporto. La modalità non riusciva a raggiungere il livello di qualità che desideravamo. La seconda mappa, Nacht Der Untoten, non verrà rilasciata per la versione globale”.

Prima di concludere, vi ricordiamo che scaricando il recentissimo battle royale Call of Duty Warzone, sarà possibile ottenere un personaggio a vostra scelta tra tre opzioni disponibili (John Price, Simon Riley e Gaz).