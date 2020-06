Call of Duty Mobile: al via la Stagione 7, ecco le novità

Dopo esser stata rinviata a causa delle proteste in atto negli Stati Uniti d’America, la nuova settima stagione di Call of Duty Mobile prende il via proprio durante la giornata di oggi. Activision ha pensato di pubblicare un nuovo grande aggiornamento che permetterà agli appassionati dell’FPS in versione mobile di poter usufruire delle numerose novità quali: nuove mappe, nuove modalità di gioco e diverse novità per la battle royale.

Partiamo proprio da quest’ultima apprezzatissima modalità. Nella Stagione 7 chiamata Radioactive Agent, la mappa della battle royale di Call of Duty Mobile è stata ingrandita del 50%. Questo comporta ovviamente l’inserimento di nuove zone in cui trovare armamenti e dove combattere agguarriti scontri a fuoco contro i vostri nemici. Oltre a ciò, la Stagione 7 ha aggiunto due nuove mappe quali: Tunisia e il Gulag già conosciuto in Warzone.

Andando avanti, tra le nuove aggiunte all’FPS mobile possiamo trovare: delle nuove modalità classiche scontro, un nuovo boss chiamato Il Macellaio, una nuova classe per la battle royal chiamata Smoke Bomber e un nuovo veicolo chiamato Tank. Come se ciò non bastasse, oltre all’arrivo di nuove armi, ci saranno anche nuovi personaggi quali: Ghost-Hazmat e Kreuger-Alchemist e una nuova modalità chiamata Attack of the Undead, molto simile agli infetti già vista in Modern Warfare.

Vi ricordiamo che la Stagione 7 Radioactive Agent di Call of Duty Mobile prende il via proprio oggi. Purtroppo non conosciamo un orario preciso, ma vi consigliamo di controllare ad intervalli regolari che sul vostro smartphone sia partito l’aggiornamento dedicato a questa nuova stagione. Cosa ne pensate delle novità introdotte in questa settima stagione di COD Mobile? State apprezzando questa versione della nota saga FPS targata Activision?