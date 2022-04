Finalmente ci siamo: Activision e Infinity Ward hanno svelato ufficialmente il nuovo logo di Call of Duty Modern Warfare 2. Il reveal è arrivato dal profilo ufficiale della serie first person shooter, con una breve animazione che ha rivelato e ufficializzato il nuovo gioco del franchise, già formalmente svelato negli scorsi mesi.

In realtà, al di là dell’ufficializzazione del gioco, non ci sono molti altri dettagli. Il logo di Call of Duty Modern Warfare 2 è praticamente identico a quello delle iterazioni precedenti: la M e la W condividono due stanghe verdi, a rimarcare i colori primari della direzione del franchise presa da Infinity Ward. L’unica indicazione in merito alla possibile natura del progetto ci viene data da Activision, che sottolinea come si tratta di una nuova era il first person shooter.

Sulla nuova era della serie si discute oramai da tempo. Secondo i rumor, Activision eliminerà le uscite a cadenza annuali a partire dal 2023, concentrando di più su giochi che verranno sviluppati nel corso degli anni e arricchiti con nuovi aggiornamenti. Niente di nuovo sotto il sole: da anni oramai i first person shooter e più in generale i giochi online sopravvivono in questa maniera. Sarebbe però una novità per il franchise, visto che l’uscita annuale era praticamente una delle uniche cose certe nell’industria dei videogiochi. A patto, ovviamente, di impedire la fuga di ulteriori giocatori, che rischierebbero di minare la riuscita del progetto.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Oltre al logo, è bene segnalare come diversi influencer si siano recati negli uffici di Infinity Ward per effettuare dei provati di Call of Duty Modern Warfare 2. Con molta probabilità, dunque, nel corso delle prossime settimane, il team di sviluppo, insieme ad Activision, svelerà finalmente il gameplay del nuovo gioco della serie. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.