Nella giornata di ieri, Activision e Infinity Ward hanno svelato ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2. Al di là di tutte le novità introdotte dal nuovo capitolo della serie, una delle sorprese che hanno colto i giocatori di sorpresa riguarda sicuramente l’arrivo del gioco anche su Steam, dopo diversi anni di assenza in favore di Battle.net. L’annuncio è però stato accompagnato dal reveal del prezzo del gioco, che su PC si allinea a quello delle console.

Come riportato su Steam e Battle.net, infatti, Call of Duty Modern Warfare 2 sarà venduto da Activision al prezzo di 69,99 Euro. Una cifra che su PC stona tantissimo: tutte le release sul client Valve (ma anche su Origin, lo stesso Battle.net ed Epic Games Store) sono prezzate a 59,99 Euro. Non stiamo parlando di un’edizione speciale, no: il nuovo gioco della serie costerà appunto 70 Euro nella sua versione base, mentre per la Vault Edition ne sono richiesti poco meno di un centinaio.

L’aumento del prezzo dei videogiochi è oramai cosa nota da almeno due anni, ovvero da quando sono arrivate sul mercato PS5 e Xbox Series X|S. Le console di nuova generazione hanno portato a un aumento dei prezzi, con titoli first e third party arrivati a costare la bellezza di 79,99 Euro. Su PC però gli aumenti di prezzo restano decisamente più rari e fino a oggi solamente Activision e Square Enix hanno imposto la loro nuova politica sui costi, con il publisher nipponico che ha allineato i prezzi a quelli per le versioni console.

Call of Duty Modern Warfare 2 debutterà ufficialmente il 28 ottobre 2022 per tutte le console PlayStation, Xbox e appunto PC. Activision lancerà anche il nuovo Warzone quest’anno, ma non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.