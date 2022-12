Call of Duty Modern Warfare 2 ha avuto un ottimo lancio ed è stato largamente apprezzato dai fan e dalla critica. Tuttavia, uno dei problemi maggiori del gioco è sempre stata la mancanza di novità sostanziali che rendessero i titoli diversi l’uno dall’altro. Con questo nuovo capitolo della serie, tuttavia, sembra che Infinity Ward abbia intenzione di osare maggiormente ed introdurre degli elementi che contribuiscano a svecchiare sensibilmente il gioco.

Come apprendiamo grazie ad un trailer diffuso proprio dagli sviluppatori, infatti, Call of Duty Modern Warfare 2 si appresta ad introdurre una nuova modalità PvE di tipo Raid. Dal breve video diffuso sul canale YouTube ufficiale del gioco, apprendiamo molti dettagli su questa nuova possibilità di gioco, tuttavia, alcuni dubbi rimangono da chiarire. Sappiamo che la nuova modalità ci permetterà di fare dei raid a tre giocatori e sarà suddiviso in episodi. Il primo di questi è in uscita tra pochissimi giorni e porterà con sé anche altre novità come la Combat Records, una nuova feature che permette di registrare le statistiche dei giocatori. Sfortunatamente, però, questa sarà funzione non sarà retroattiva e terrà conto solo delle partite successive all’aggiornamento.

Per quanto riguarda la modalità raid, nel trailer vediamo Farah, Gaz e Price infiltrarsi in una struttura di massima sicurezza. La divisione in episodi lascia intendere che ci sarà un seguito a questo primo raid ma non è ancora chiaro se esso sarà o meno coerente con la narrazione del primo episodio. Potrebbero, infatti, trattarsi di capitoli autoconclusivi che saranno diffusi nel corso dell’arco vitale di Call of Duty Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon).

Infine, non è chiaro se questo raid andrà a sostituire la classica modalità zombie di cui non si è ancora vista alcuna traccia. Il capitolo uno della nuova modalità per Modern Warfare 2 è in arrivo il 14 dicembre 2022, con un nuovo aggiornamento che darà vita alla prima stagione del titolo di Infinity Ward e Activision. La serie, inoltre, potrebbe presto arrivare su Nintendo, grazie ad un possibile accordo tra Microsoft e l’azienda nipponica.