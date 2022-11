Sembra che i codici per ottenere punti XP doppi in Call of Duty: Modern Warfare 2 si stia rivelando un’arma a doppio taglio per Activision. Infatti, solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato di come molti utenti stiano rivendendo questi codici su e-bay o, addirittura, li stiano rubando dalle confezioni della carne secca. Tuttavia, altri utenti si sono ritrovati invischiati in un errore comunicativo che ha portato lo studio a dover regalare XP doppia.

An update on the Call of Duty: #ModernWarfare2 Vault Edition. pic.twitter.com/hfax5ilyaH — Call of Duty (@CallofDuty) November 4, 2022

Infatti, quando Activision ha annunciato la Vault Edition, molti utenti hanno pensato che i bonus annunciati dallo studio fossero disponibili a tutti quelli che acquistano questa versione. In realtà, le venti ore di doppia XP offerte nel pacchetto ed equamente divise tra XP del giocatore e dell’arma presentano alcune limitazioni. Nelle intenzioni degli sviluppatori, infatti, questo bonus era destinato ai soli giocatori che acquistano l’edizione tramite lo store di uno dei giochi precedenti della serie. Questa informazione, tuttavia, non è passata a causa di un errore comunicativo e ha generato la confusione in molti fan che non hanno trovato il contenuto nella loro Vault Edition.

Per questo motivo, con un post su Twitter, Activision ha annunciato che la doppia XP sarà resa disponibile a tutti i possessori della Vault Edition. Inoltre, per eliminare definitivamente l’equivoco, questo bonus sarà esteso anche a coloro che acquisteranno questa versione di Call of Duty: Modern Warfare 2 (che trovate anche su Amazon) in futuro.

Infine, Activision ha specificato che i bonus dovrebbero arrivare sugli account dei giocatori in possesso della Vault Edition nell’arco di 48 ore. Per quanto riguarda i giocatori che, invece, acquisteranno questa edizione in futuro, non saranno presenti restrizioni e i bonus saranno regolarmente inclusi nel pacchetto. Inoltre, tutti coloro che vogliono aggiornare la propria copia di Call of Duty: Modern Warfare 2 alla Vault Edition possono farlo in qualsiasi momento, ovviamente ricevendo i bonus offerti da Activision.