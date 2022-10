Call of Duty: Modern Warfare 2 (che potete acquistare su Amazon) sta facendo vedere cose eccellenti in preparazione al lancio previsto per fine mese. Gli ultimi trailer di gioco hanno, infatti, mostrato immagini mozzafiato e fanno ben sperare per tutti i fan che attendono un ritorno della serie allo splendore di un tempo. Inoltre, alcune indiscrezioni parlano di crossover decisamente inattesi per questo nuovo capitolo. Tuttavia, il gioco di Activision rischia di finire in un vortice di polemiche a causa di un’opzione di accesso piuttosto controversa.

Come si vede nella pagina dedicata su Battle.net, Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe avere la protezione SMS come requisito di accesso. Si tratta di un problema che ha creato disagi a molti giocatori già con Overwatch 2 negli scorsi giorni. Il gioco, infatti, impedirebbe a tutti coloro che non hanno un piano telefonico con contratto di accedere ai suoi server, lasciando così fuori molti utenti che utilizzano invece prepagate o altro tipo di soluzioni.

Tramite una rapida occhiata alla pagina, infatti, possiamo leggere che Call of Duty: Modern Warfare 2 richiederà la SMS Protect. Inoltre, il fatto che poco più avanti, a proposito di Overwatch 2, si menzionino solo i nuovi account, potrebbe indicare che non sarà lo stesso per COD. La notizia è passata in sordina, dal momento che Activision non ha rilasciato informazioni specifiche in merito a questa impostazione di privacy. Tuttavia, trattandosi di un paragrafo inserito in una pagina ufficiale, è probabile che gli sviluppatori abbiano semplicemente scelto di attendere per valutare le prossime mosse.

Il polverone sollevato da questo obbligo su Overwatch 2, infatti, ha destabilizzato ulteriormente un lancio già piuttosto problematico. Dal momento che Modern Warfare 2 è un titolo largamente atteso da moltissimi giocatori, sarebbe logico per gli sviluppatori aspettare fino all’ultimo istante prima di confermare una scelta che potrebbe tagliare fuori parte dei propri utenti.