Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Activision spiega perchè non ha il multiplayer

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è ora disponibile per PlayStation 4, ma i fan del titolo sono rimasti parecchio delusi poichè si tratta solo di un restyle grafico, e il gioco non contiene alcun comparto multiplayer. Activision, sul suo blog, ha pubblicato un post in cui spiegava il motivo di tale scelta: hanno deciso di accantonare l’idea di rilasciare il multiplayer di Modern Warfare 2 con un pacchetto standalone, e bensì hanno deciso di includere l’esperienza all’interno del già esistente Modern Warfare, in modo da offrire l’esperienza delle mappe classiche del secondo capitolo al suo interno.

“Piuttosto che rilasciare un’esperienza multiplayer separata e a sè stante, Activision ed Infinity Ward hanno optato per includere l’esperienza delle classiche mappe all’interno di Modern Warfare e di portarle a nuova vita, continuando così ad accrescere l’universo dell’ultimo capitolo” è quanto dichiarato dagli sviluppatori nel loro post. Con il rilascio di Modern Warfare nel 2019, Activision ha affermato di volersi concentrare sul “riunire tutti i giocatori in un parco multiplayer unico“. Il gioco infatti supporta il cross-play tra PS4, PC e Xbox One, e tutti i pacchetti di DLC che includono nuove mappe sono gratuiti per tutti, tutto questo nel tentativo di tenere unita la playerbase.

Sebbene il comparto multiplayer di Modern Warfare 2 non riceverà alcuna remaster, alcune delle iconiche mappe del titolo, come la più amata Rust, sono già disponibili nell’attuale Modern Warfare. Il rilascio di Call of Duty Modern Warfare 2 segue poi la remastered del suo predecessore Modern Warfare rilasciato nel 2016, e incluso nella versione premium di Infinite Warfare. Il gioco in seguito è stato rilasciato in versione standalone, e includeva la rimasterizzazione sia della campagna che del multiplayer.

Per concludere, ricordiamo che Modern Warfare 2 è disponibile per PlayStation 4 da ieri, grazie a un’esclusiva temporale stipulata tra Sony ed Activision, mentre per i giocatori di PC e di Xbox One sarà disponibile a partire dal 30 aprile.