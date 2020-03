Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: trapelata la data del reveal?

Il 10 Marzo, quasi a sorpresa, Infinity Ward è approdata nel genere Battle Royale con Call of Duty: Warzone. Mossa molto astuta da parte della casa di sviluppo che con il nuovo DLC stand alone di Call of Duty: Modern Warfare, completamente gratuito, sta dando nuova vita al titolo uscito a fine ottobre dell’anno scorso. Le sorprese per questo mese a quanto pare non sembrano essere terminate, e vengono riconfermati vecchi rumor sui lavori in corso e l’imminente uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.

Per chi si forse perso i retroscena del reveal di Call of Duty: Warzone, ricordiamo che il nuovo titolo venne annunciato ufficialmente da Activision a un solo giorno di distanza dall’uscita. Ciò non impedì comunque la circolazione di rumor e leak a riguardo: già nel mese di febbraio un utente di Reddit ne preannunciò l’uscita e una serie di glitch all’interno di Modern Warfare mostravano una prima versione dell’attuale mappa del gioco. L’utente di Twitter Okami (@Okami13_) i primi di marzo aveva attirato l’attenzione su di sè rivelando correttamente la data di uscita del nuovo Battle Royale di Call of Duty, distinguendosi da altri leaker avendo fornito prime notizie precise su Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.

Secondo Okami, come ha ribadito negli ultimi giorni su twitter, probabilmente il 30 marzo verrà annunciato Call of Duty Modern Warfare 2 Remastared. Questo leak assieme alla recente classificazione in Corea del probabile nuovo gioco rendono ancora più credibili l’imminente uscita del titolo.

Tali informazioni non sono annunci ufficiali e per tanto bisognerà attendere comunicazioni da parte di Activision per avere conferme. Non sarebbe comunque la prima volta che Infinity Ward sviluppi una versione rimasterizzata di un suo titolo: ricordiamo di Call of Duty: Modern Warfare Remastered del 2016. Forse con l’arrivo di PS5 e Xbox Series X la casa di sviluppo ha scelto di proporre una versione migliorata del vecchio titolo che sfrutti al meglio le potenti schede grafiche delle nuove console.