Ormai l’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 è vicinissima, e anche se l’interesse verso questo progetto targato Activision è tanta, un po’ di curiosità basata sul lavoro dei professionisti di settore non guasta. Con l’avvicinarsi della sua uscita, infatti, cominciano anche a essere pubblicate le prime recensioni del titolo, seguendo un approccio analitico introdotto già in passato per le nuove recensioni: quello di analizzare la campagna in single player separatamente dall’esperienza nel multiplayer.

Come abbiamo appena accennato non è la prima volta che in titoli come questo i professionisti adottano un approccio del genere; lo abbiamo visto con i capitoli precedenti, e Call of Duty: Modern Warfare 2 non sta facendo eccezione. Curiosamente però, almeno in base ai primissimi voti pubblicati, basati esclusivamente sulla campagna suddetta, la nuova fatica di Activision sembra abbastanza altalenante, specialmente dal punto di vista dei voti, e quindi dei risultati che sta conseguendo.

Fra primi voti rilasciati dalla stampa internazionale, ad esempio, troviamo un 8 da parte di Gamespot, siglando un’esperienza che anche in base al loro giudizio sembra soddisfare i criteri di resa e di messa in scena della campagna principale, mentre con IGN un semplice 6, muovendosi nella direzione opposta alle conclusioni citate precedentemente. Questa differenza di voto risulta curiosa, delineando una lettura della campagna in solitaria molto discorde fra le due testate e forse indicativa del modo in cui anche i giocatori la percepiranno.

Tutto l’opposto, ovviamente, del modo in cui è stata accolta la campagna multiplayer, con un numero impressionante di accessi anticipati su Steam, date anche le aggiunte che questa modalità porterà, risultando subito un’esperienza leggibile in senso unanimamente positivo. Mentre ce ne restiamo in attesa di qualche dettaglio in più e magari di nuovi punti di vista da parte del settore, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà su Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PCh il 28 ottobre.