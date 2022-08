Man mano che ci addentriamo nelle settimane finali della stagione estiva, ecco che come da tradizione iniziano a spuntare le prime informazioni sul prossimo Call of Duty Modern Warfare 2. Il sequel del reboot di una delle sotto saghe più amate di COD è stato annunciato ormai qualche mese fa, ma fino ad oggi le informazioni sul gioco si sono limitate a qualche gameplay della campagna e poco altro. Ma ecco che nelle scorse ore sono emersi in rete nuovi dettagli riguardo l’open beta del nuovo FPS targato COD.

Già in passato in rete erano emersi dei leak riguardo alle date di inizio dell’open beta del prossimo Call of Duty Modern Warfare 2. Fino ad oggi, però, non avevamo ancora chiaro se Activision e Infinity Ward avrebbero confermato o smentito tali date, ma ecco che i fan possono finalmente sapere quando potranno mettere le mani sul nuovo Modern Warfare. L’annuncio è arrivato insieme al recente teaser del gioco, il quale ha mostrato anche la mappa Marina Bay Grand Prix.

Arriviamo al fulcro di questa notizia, con l’open beta di Modern Warfare 2 che prenderà il via il 16 settembre. Come al solito, però, ogni piattaforma di gioco avrà le proprie date e orari specifici, per questo vi consigliamo di tenere bene sott’occhio tutti i dettagli della beta per non perdere l’occasione di testare con mano alcune delle modalità multiplayer che saranno presenti nel nuovo COD.

Vediamo nel dettaglio date e orari dell’open beta di Modern Warfare 2 su tutte le piattaforme:

Dal 16 al 17 settembre solo su PlayStation – early access;

dal 18 al 20 settembre solo su PlayStation – open beta;

dal 22 al 23 settembre su Xbox, PC, PlayStation – early access;

dal 24 al 26 settembre su Tutte le piattaforme – open beta

Ricordiamo, infine, che Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà il prossimo 28 ottobre 2022 sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.