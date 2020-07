Call of Duty Modern Warfare oltre i 200 GB, i fan non ci stanno

Il 2020 si sta rivelando come un anno molto importante per la saga di COD e per tutti i suoi appassionati. Dopo anni di incertezze e di capitoli a dir poco sottotono, che hanno diviso la community dell’FPS, con Call of Duty Modern Warfare e Warzone il brand di Activision è letteralmente rinato dalle proprie ceneri con due nuovi prodotti che hanno saputo far innamorare nuovamente sia i vecchi fan che i nuovi.

C’è una cosa però, che sta infastidendo e non poco i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Warzone: parliamo della sempre più grandezza dei file di gioco che ha ormai superato i 200 GB. Il tutto è stato messo in luce di recente dall’utente di Reddit kiwi_lad_1982, il quale ha pubblicato uno screenshot del pacchetto contenente gli ultimi due capitoli di successo della saga FPS di Activision.

Stando all’immagine pubblicata da questo utente, si può vedere come dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento, Call of Duty Modern Warfare e Warzone insieme hanno raggiunto un peso complessivo di ben 209 GB. Sembra però che ci sia in corso un dibattito tra diversi utenti che stanno segnalando dimensioni dei file di gioco completamente diverse A tal proposito, stando a Mat Paget di GameSpot, la sua copia di titoli è arrivata a pesare “solo” 196 GB.

Vi ricordiamo che con l’ultima patch, tra le diverse novità sono state aggiunte anche le partite battle royale da 200 giocatori all’interno di Warzone. Per conoscere tutte le aggiunte fatte di recente ai due titoli FPS potete trovare il nostro articolo comprensivo a questo indirizzo. Cosa ne pensate dei sempre più esosi file di gioco di Call of Duty Modern Warfare e Warzone? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.