Call of Duty Modern Warfare a 49,99€ su eBay

Su Ebay è disponibile a prezzo speciale il pre order dell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare!

Vi segnaliamo un’occasione da prendere assolutamente al volo: su Ebay è infatti disponibile il preorder dell’edizione PS4 dell’attesissimo Call of Duty: Modern Warfare al prezzo scontato di soli 49,99€! Stiamo parlando di un risparmio di ben 20€ rispetto ai canonici 69,99€ a cui il gioco è generalmente venduto. Le copie vendute da Ebay sono state già tantissime e ci aspettiamo che già in giornata il prezzo possa subire una variazione verso l’alto. Il nostro consiglio, pertanto, è di non esitare troppo e di effettuare subito il pre order al prezzo attuale, così da potersi garantire il gioco al prezzo minimo garantito della piattaforma.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE CALL OF DUTY «

Soft reboot per la serie, e già campione di vendite in pre order negli stati uniti, Modern Warfare si prospetta come un rilancio in grande stile per a serie, con la volontà di votarsi fortemente al realismo e di tornare in pista più prepotentemente che mai per quanto riguarda le preferenze online dei giocatori. Il titolo, per altro, sarà il primo della serie a godere di una corposa modalità competitiva per ben 64 giocatori, divisi in due squadre da 32 in quella che sarà la modalità “Guerra Terrestre”, per altro da noi già provata lo scorso mese in anteprima.

