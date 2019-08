Call of Duty Modern Warfare: Alpha disponibile a breve su PS4

Call of Duty Modern Warfare sarà presto disponibile in versione alpha su PlayStation 4: ecco tutti i dettagli della Gamescom 2019.

L’Opening Night Live della Gamescom 2019 è stato sfruttato anche da Infinity Ward e da Activision che hanno annunciato che a partire dal 23 agosto, ovvero fra pochissimi giorni, avremo modo di provare la modalità alpha di Call of Duty Modern Warfare.

Durante questa prova sarà possibile provare la modalità 2 vs 2, ovvero Gunfight, all’interno di cinque mappe. In questa modalità avremo modo di usare un set di armi scelte casualmente per tutti i giocatori. Le mappe sono piccole, ma colme di coperture e passaggi per permettere di agire in modo tattico e riuscire a colpire l’avversario prima che lui ci abbatta. L’alpha durerà per il weekend.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019 su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. Ci sarà inoltre una prova in versione beta per tutti coloro che hanno preordinato il gioco. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento su COD Modern Warfare?