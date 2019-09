Dalla versione PC dell'open beta attualmente in corso sono emersi interessanti dettagli sull'atteso Call of Duty Modern Warfare.

Nonostante le smentite di rito sembrerebbe proprio che anche l’attesissimo Call of Duty Modern Warfare avrà una modalità battle royale. A lanciare questa indiscrezione sono state direttamente delle linee di codice trovate nella versione PC dell’open beta del titolo attualmente in corso.

Nel codice è infatti possibile trovare sia una lunga lista di luoghi, i cosiddetti POI, sia una serie di oggetti, come kit medici, armatura, alcohol e valuta in-game. Dalle linee di codice emerge infatti la presenza di un sistema di monete ottenibili durante la partita. Il loro uso è ancora misterioso ma molto probabilmente serviranno a sbloccare degli oggetti estetici.

A far presagire l’esistenza di una modalità di tale genere è inoltre il fatto che, sempre grazie a questa indiscrezione, è stato scoperto un sistema di identificazione degli oggetti in base ai diversi colori. Esattamente come funziona, ad esempio, il sistema di rarità degli item su Fortnite.

Modern Warfare sembra voler riportare nuovamente in alto la saga. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, infatti: “Nonostante i primi momenti siano alienanti, nel caso in cui siate fan di vecchia data del brand, vi renderete subito conto che in realtà l’impasto ludico funziona benone. Il feedback delle armi è inoltre davvero ottimo, complice una fisica dall’approccio realistico che impreziosisce ogni scontro a fuoco.”

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre su PlayStation 4, PC e Xbox One.

Che ne pensate di questa notizia, vi era piaciuta l’analoga modalità di Black Ops 4? Siete dei fan dei battle royale o si tratta proprio di un genere non di vostro gradimento? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.