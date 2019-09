Call of Duty Modern Warfare: Beta in accesso anticipato disponibile, ecco tutte le date

Call of Duty Modern Warfare è disponibile in versione Beta accesso anticipato su PS4 oggi, e nei prossimi giorni in versione open beta.

Activision e Infinity Ward hanno annunciato che l’accesso anticipato della versione Beta di Call of Duty Modern Warfare è finalmente disponibile per la versione PlayStation 4. Questa Beta segue la prova in versione Alpha e permette di provare, nuovamente, la modalità Gunfight (ovvero la 2v2) ma anche il tradizionale multigiocatore 6v6, oltre a modalità che supportano un grande numero di giocatori in mappe con una vasta gamma di veicoli.

L’accesso anticipato durerà per tutta la giornata (13 settembre), e da domani (14 settembre) fino a lunedì (16 settembre) sarà disponibile la versione Open Beta. I periodi di prova si estenderanno però anche al prossimo weekend, ampliandosi ad altre piattaforme, con la seguente divisione:

19 – 20 settembre:

PC e Xbox One – Accesso anticipato

PS4 – Open Beta

21 – 23 settembre:

PS4, PC, Xbox One – Open Beta

Questa seconda prova supporterà, inoltre, il cross-play.

“Con Modern Warfare, vogliamo riunire la community di giocatori come mai prima d’ora. Iniziando con la beta vogliamo raccogliere spunti e feedback dai giocatori che ci aiuteranno a perfezionare l’esperienza il giorno del lancio,” afferma Patrick Kelly, Direttore Creativo e co-Studio Head di Infinity Ward. “Iniziando da questo weekend daremo accesso a nuove funzioni e nuove mappe ogni giorno. Il prossimo weekend, introduremo il crossplay, consentendo ai giocatori di connettersi con gli amici e altri giocatori su altre piattaforme. Stiamo inoltre pianificando di offrire maggiori contenuti e nuove modalità di gioco nel secondo weekend. Non vediamo l’ora che la community partecipi in entrambi i weekend.”

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile su PC (via Battle.net), PS4 e Xbox One a partire dal 25 ottobre. La versione PC è sviluppata in collaborazione con Beenox. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento? Call of Duty Modern Warfare vi convince?