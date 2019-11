Call of Duty Modern Warfare: confermati nuovi bilanciamenti alle armi

Call of Duty Modern Warfare è un gioco di qualità, ma ha bisogno di qualche altro bilanciamento alle armi.Gli sviluppatori ne confermano l'arrivo.

Call of Duty Modern Warfare è uno dei giochi di maggior successo della stagione e dell’intero anno, per non dire dell’intera storia di Activision. I fan stanno apprezzando il gioco e la critica ha rilasciato recensioni positive, come nel nostro caso. Questo non significa che non siano presenti alcuni difetti, sopratutto legati al bilanciamento delle armi della modalità online.

A questo proposito si è già espresso in modo molto chiaro Dr Disrespect, famigerato per il suo temperamento “focoso”. Al di là delle esagerazioni degli streamer, in ogni caso, l’utenza sente la necessità di alcune migliorie e, come confermato da Joe Cecot – co-director del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare -, il team è al lavoro.

Non è chiaro su quali elementi si concentrerà Infinity Ward e non è dato sapere quando esattamente sarà disponibile il nuovo bilanciamento delle armi, ma non dovrebbe mancare troppo. Inoltre, è probabile che gli sviluppatori andranno a modificare lo shotgun 725, ritenuto da molti troppo potente, visto anche che può essere trasformato in un’arma di precisione con una modifica speciale.

Un’altra arma molto criticata è il fucile M4, senza dimenticare poi le mine antiuomo. Queste ultime, in particolar modo, sono state criticate dal già nominato Dr Disrespect, il quale ritiene che siano troppo presenti nella mappa e rovinino quindi lo spostamento. Diteci, qual è la vostra impressione sull’attuale bilanciamento di Call of Duty Modern Warfare? Credete che Infinity Ward abbiamo molto sul quale lavorare, oppure pensate che il gioco vada già bene così come è?