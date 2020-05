Call of Duty Modern Warfare: nuova mappa rivelata grazie a un bug

Call of Duty Modern Warfare, l’ultimo capitolo della celeberrima saga sparatutto pubblicata da Activision, è uno dei titoli multigiocatore più giocati al mondo e recentemente dei giocatori si sono imbattuti in uno strano bug che ha permesso di scoprire una nuova mappa che verrà introdotta nel gioco in futuro. In base a quanto riportato da alcuni utenti, durante la ricerca di una partita per la modalità multiplayer di COD Modern Warfare qualche giocatore è stato inserito in una lobby con una mappa mai rilasciata. Purtroppo però nessuno è riuscito effettivamente a vedere la futura mappa di Call of Duty Modern Warfare poiché il gioco va in crash prima di avviare la partita oppure la mappa viene scambiata con una di quelle disponibili.

Qualche giorno fa è stato confermato che la storica mappa “Hardhat”, originariamente creata per il terzo capitolo della serie Call of Duty Modern Warfare, sarebbe stata introdotta nel gioco tramite un aggiornamento. Sfortunatamente questo update non è ancora stato rilasciato e, anche se molti pensano che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, per ora non si sa alcuna data ufficiale. Molto probabilmente il bug che affligge COD Modern Warfare è legato proprio a questa mappa; nelle lobby afflitte dal glitch, infatti, si può leggere il nome provvisorio della mappa ovvero “A_MENU/MAPNAME_HARDHAT”, che non lascia molti dubbi a riguardo.

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare erano stati molto felici di ricevere la notizia, da parte di Infinity Ward, riguardante il ritorno della storica mappa multigiocatore presente, in principio, nella terza iterazione di COD Modern Warfare. Hardhat già nel 2011 era tra le mappe più apprezzate del gioco e l’annuncio che vedeva il ritorno di questa mappa durante la terza stagione di Call of Duty Modern Warfare ha sicuramente emozionato molti appassionati della saga.

Insomma, alla luce di queste informazioni, non ci resta che aspettare l’arrivo dell’aggiornamento che introdurrà questa ottima mappa in COD Modern Warfare. Nel frattempo vi ricordo che recentemente è stato scoperto un bug di Call of Duty Modern Warfare che permette di diventare immortali.