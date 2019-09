Call of Duty Modern Warfare: campagna, co-op e tanti nuovi dettagli a breve, ecco le date

Call of Duty Modern Warfare deve ancora svelare vari dettagli sulla campagna, la modalità cooperativa e sull'online: ecco quando potremo scoprire tutto.

La stagione autunnale si prospetta ricca di opere di alto livello e, tra le varie, figura per certo anche Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo “soft reboot” della serie di Infinity Ward e Activision. Non molto tempo fa abbiamo potuto scoprire vari dettagli sull’online, ma ancora non abbiamo visto tutto. Fortunatamente, gli sviluppatori hanno condiviso le date dei prossimi reveal.

Per iniziare, durante la settimana del 16 settembre potremo scoprire qualcosa in più sul supporto al cross-play, uno dei punti focali del gioco, certamente molto apprezzato da tutti gli utenti. A seguire, verso la fine di settembre, verranno date nuove informazioni sulla campagna di gioco: potrebbe trattarsi di un semplice trailer, oppure di un più lungo (e interessante) playthrough di un’intera missione di gioco; potremo scoprirlo solo più avanti.

The road to launch for #ModernWarfare is in its final stretch. Gather your intel and get ready for the Open Beta next weekend. pic.twitter.com/agQvlqR4lC — Call of Duty (@CallofDuty) September 5, 2019

Infine, durante la settimana del 7 ottobre, potremo finalmente vedere in azione la modalità Co-op, chiamata Spec Ops. Call of Duty Modern Warfare potrà infatti contare sulla cooperativa, ma ancora non sappiamo nulla sul suo funzionamento: non abbiamo idea del numero di giocatori supportati, delle meccaniche di gioco e di come sia legata alle altre modalità.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del piano di reveal di Activision e Infinity Ward? Avreste preferito se avessero rilasciato tutte le informazioni in un colpo solo?