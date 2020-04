Call of Duty Modern Warfare, ecco come sbloccare il cane Riley

La Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare è disponibile e ha portato al titolo numerose novità incluse nel battle pass. Completando i livelli potremo sbloccare man mano skin, armi, emblemi e personaggio, come Alex dalla campagna di Modern Warfare, ma in particolare, un nuovo compagno è stato inserito, e aspetta solo di essere sbloccato.

Stiamo parlando di Riley. il cane da battaglia che faceva da compagno al protagonista di Call of Duty Ghosts, che i fan storici del titolo conosceranno sicuramente. Essendo uno dei personaggi più apprezzati nel mondo di Call of Duty, molti fan si staranno chiedendo sicuramente come fare per sbloccarlo, anche se questo punto non è così facile come sembra. Il primo step da compiere per sbloccare ed utilizzare Riley in Call of Duty Modern Warfare, è acquistare il battle pass: sfortunatamente, il cane da guerra non è disponibile nella versione gratuita del pass, per cui tutti i giocatori interessati ad averlo saranno obbligati a spendere almeno 1000 punti COD.

Acquistato il pass, i giocatori non dovranno far altro che progredire con i livelli fino ad arrivare al Tier 20, semplicemente giocando e guadagnando punti XP. Una volta sbloccato Riley, questo sostituirà le mosse finishers di base degli operatori. Per utilizzare una mossa finisher, basterà semplicemente avvicinarsi alle spalle di un nemico e tenere premuto il tasto configurato per l’attacco corpo a corpo, dopodichè interverrà il fidato amico a quattro zampe che azzannerà a morte gli sfortunati nemici.

Riley tuttavia non è l’unico cane presente in Call of Duty Modern Warfare; prima di lui, aveva fatto il suo ingresso l’operatore Talon accompagnato dal suono cane Indiana, che come Riley performerà le finisher per il suo padrone. Ci chiediamo se in futuro vedremo l’arrivo di altri personaggi iconici della saga Modern Warfare, come abbiamo già notato con Ghost e Riley: la tagline che presentava l’annuncio della Stagione 3 riportava “i mondi collidono“, per cui non sorprenderebbe l’arrivo di qualche altro volto noto.