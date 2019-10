Call of Duty Modern Warfare: alcune copie del titolo stanno già circolando

Alcune copie dell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare hanno già cominciato a circolare e la community è terrorizzata per eventuali spoiler.

Uno degli appuntamenti annuali più attesi dall’intera community videoludica è sicuramente quello con il nuovo capitolo di Call of Duty, con la saga di Activision che ogni anno riesce a conquistare migliaia e migliaia di giocatori. Questa volta il celebre publisher sembra però aver fatto le cose più in grande del solito ed intorno a Call of Duty Modern Warfare la trepidazione della community è quasi palpabile.

Vista la situazione è quindi facile immaginare la reazione di tutti i fan della saga alla notizia che il titolo ha già cominciato a circolare diversi giorni prima del lancio, atteso ufficialmente il prossimo 25 ottobre 2019. Un fatto che ha letteralmente fatto impazzire migliaia di giocatori in trepidante attesa.

Come potete vedere anche qui sopra, infatti, sono già diversi gli utenti che sono riusciti anzitempo a mettere le mani sul gioco. Emblematico è il caso, ad esempio, dello streamer VonGarcon che, trovatosi con un discreto numero di copie dell’opera, le sta vendendo a 250 dollari l’una.

A destare maggior preoccupazione nella community è però il fatto che più copie di Call of Duty Modern Warfare sono in circolazione, più è alto il rischio di spoiler. Un’eventualità, quella di farsi rovinare l’esperienza del titolo da anticipazioni non gradite, che la community sta quindi cercando di evitare in ogni modo.

Che ne pensate di questa notizia e del fatto che alcune copie dell’attesissimo titolo stanno già circolando con così tanto anticipo? Quando succedono queste situazioni con un titolo a voi caro come vi comportate per evitare anticipazioni varie? Raccontateci le vostre migliori tattiche anti-spoiler direttamente nei commenti qui sotto!