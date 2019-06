Call of Duty Modern Warfare supporterà i DirectX Raytracing su PC

Call of Duty Modern Warfare su PC potrà contare sulle qualità di Nvidia, grazie a DXR e l'Adaptive Shading: ecco tutti i dettagli ufficiali sull'argomento.

Activision ha annunciato che Nvidia è il partner ufficiale per la versione PC di Call of Duty Modern Warfare. Nvidia sta lavorando a fianco di Infinity Ward per implementare i DirectX Raytracing in tempo reale e l’Adaptive Shading nella versione PC del gioco.

“Call of Duty Modern Warfare è destinato ad alzare lo standard qualitativo dei videogiochi quando uscirà, questo ottobre.” Ha affermato Matt Wuebbling, capo della divisione marketing di GeForce Nvidia. “Nvidia è orgogliosa di lavorare a stretto contatto con questo grande team di sviluppo e contribuire alla creazione di un’esperienza visiva incredibile. I nostri team di ingegnieri hanno lavorato con Infinity Ward per usare le tecnologie RTX di Nvidia per mettere in mostra effetti realistici e garantire un’incredibile immersione nel gioco.”

Come già sappiamo, Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile esclusivamente su Battle.net per quanto riguarda la versione PC. Questo capitolo vuole offrire un’esperienza estremamente unificata tra single player, missioni co-op e multiplayer online.

“Il nostro lavoro con le GPU Nvidia ci ha aiutato nello sviluppo delle versione PC di Call of Duty Modern Warfare.” Ha affermato Dave Stohl, uno dei boss di Infinity Ward. “Abbiamo integrato le funzioni RTX come il ray tracing e l’adaptive shading nella nostra rendering pipeline. È stata una grande aggiunta alle nostre tecnologie e non vediamo l’ora che i fan PC vedano i risultati.”

DXR porta un rendering in tempo reale con qualità cinematografica a tutti i creatori di contenuti e sviluppatori di videogiochi. DXR consiste in una tecnologia ray-tracing altamente scalabile e può essere eseguita sulle GPU con architettura Nvidia Turing, Volta o Pascal. Nvidia Adaptive Shading, invece, è una nuova e avanzata tecnologia per la riproduzione di ombre che permette agli sviluppatori di migliorare le performance e raggiungere standard visivi di alta qualità, precedentemente impossibili nei giochi. Modificando la quantità di elementi a schermo che sono ombreggiati, questa tecnologia riduce il lavoro della GPU, il che potenzia le performance senza diminuire la qualità dell’immagine.