Call of Duty Modern Warfare: fan richiedono a gran voce la modalità in terza persona

Call of Duty Modern Warfare è indubbiamente uno dei titoli più giocati dell’anno ed anche uno dei brand più importanti in ambito videoludico. Activision e Infintiy Ward da un paio di mesi hanno potuto rilasciare anche il loro progetto battle royale chiamato Warzone che sta facendo appassionare milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, specialmente dovuto anche da questo periodo di auto isolamento. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un curioso glitch riguardante Modern Warfare, la community di reddit ha postato un curioso glitch nella quale la visuale si sposta in terza persone.

Secondo quanto infatti riportato dall’utente Reddit Tkade14, il ragazzo stava giocando in una normale partita di Call of Duty Modern Warfare, più nello specifico nella modalità Sopravvivenza,il gioco è inspiegabilmente passato alla terza persona, questo ha potuto permettere al giocatore di avere una visuale ben più ampia della mappa e dei dintorni. Qui di seguito potete vedere il video pubblicato su reddit.

Il video, come c’era da aspettarselo, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo ed alcuni appassionati della saga hanno cominciato a speculare e successivamente richiedere a gran voce una visuale in terza persona per la modalità sopravvivenza di Call of Duty Modern Warfare. In questo momento, alcuni giocatori stanno lanciando una iniziativa sui social per vederla inserire nel gioco, chissà se in futuro gli sviluppatori prendano in considerazione questa proposta ed inseriscano una nuova visuale, assolutamente inedita per lo sparatutto in prima persona per eccellenza.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste vedere una visuale in terza persona su Call of Duty Modern Warfare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed informazioni riguardanti il capitolo targato Infinity Ward.