Call of Duty Modern Warfare, The Outer Worlds e Gears 5 tra i candidati ai Golden Joystick Awards 2019

Tra i candidati al titolo di gioco dell'anno per i Golden Joystick Awards 2019 possiamo trovare Call of Duty Modern Warfare, The Outer Worlds e Gears 5.

Come ogni anno anche in questo 2019 si tengono le premiazioni dei Golden Joystick Awards, con il titolo di gioco dell’anno o GOTY che dir si voglia che, come ogni volta, catalizza l’attenzione della maggior parte dei giocatori e degli interessati al mondo videoludico. Quest’anno tra i numerosi candidati fa capolino anche l’appena rilasciato Call of Duty Modern Warfare. Tra i candidati sono inoltre presenti anche altri titoli decisamente interessanti come, ad esempio, The Outer Worlds, Gears 5 e Resident Evil 2. A onor di cronaca a ricevere l’ambito premio l’anno scorso è stato il celeberrimo Fortnite. Leggi anche: Leggi anche: The Outer Worlds è su Xbox Game Pass, ma gli manca qualcosa Bando quindi alle ciance ed ecco la lista completa, con tanto di publisher e software house, dei candidati all’importante onorificenza ai Golden Joystick Awards 2019: Apex Legends – EA / Respawn Entertainment

– EA / Respawn Entertainment Call of Duty Modern Warfare – Activision Blizzard / Infinity Ward

– Activision Blizzard / Infinity Ward Control – 505 Games / Remedy Entertainment

– 505 Games / Remedy Entertainment Disco Elysium – Studio ZA / UM / Studio ZA / UM

– Studio ZA / UM / Studio ZA / UM Fire Emblem: Three Houses – Nintendo / Intelligent Systems

– Nintendo / Intelligent Systems Gears 5 – Xbox Game Studios / The Coalition

– Xbox Game Studios / The Coalition Outer Wilds – Annapurna Interactive / Mobius Digital

– Annapurna Interactive / Mobius Digital Resident Evil 2 – Capcom / Capcom

– Capcom / Capcom Sekiro: Shadows Die Twice – Activision / FromSoftware

– Activision / FromSoftware Telling Lies – Annapurna Interactive / Furious Bee

– Annapurna Interactive / Furious Bee The Outer Worlds – Private Division / Obsidian Entertainment

– Private Division / Obsidian Entertainment Untitled Goose Game – House House / Panic Inc. Che ne pensate di questa notizia e di tutti i titoli candidati come gioco dell'anno ai Golden Joystick Awards 2019? Secondo voi chi vincerà questa ambita onorificenza e, a parere vostro, quale titolo avrebbe meritato di fare parte di questa lista? Raccontateci le vostre aspettative direttamente nei commenti!