Call of Duty Modern Warfare: Gunfight, ecco un video gameplay in 4K

Call of Duty Modern Warfare potrà contare su una modalità multigiocatore 2v2 chiamata Gunfight: ecco un video gameplay in 4K.

Infinity Ward deve ancora svelare nella sua totalità il comparto multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare, ma abbiamo già avuto modo di scoprire una delle modalità che faranno parte del pacchetto multiplayer: Gunfight. Si tratta di uno scontro a squadre, 2 vs 2, della durata di 40 secondi: le regole sono semplici, vince chi elimina gli avversari per primo. Se però il tempo scade, appare una bandiera e se si riesce a raggiungerla e a difenderla per tre secondi, si ottiene il punto.

Come avrete già intuito, si tratta di una modalità veloce, pensata per brevi match. Abbiamo avuto modo di scoprire molti dettagli in questo nostro articolo, ma ora abbiamo modo di vedere per la prima volta un filmato di gameplay (se non contiamo la caotica live giocata dai pro-player in occasione del reveal). Inoltre, il video è in 4K, per poter godere di ogni dettaglio delle ambientazioni e dell’azione di gioco: vengono messe in mostra tre mappe e vengono giocati vari match che ci permettono di assaporare il ritmo sostenuto degli scontri.

Il reveal completo del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare avverrà il primo agosto: avremo quindi modo di vedere come Infinity Ward ha deciso di ricreare uno dei capitoli della saga più amati dagli appassionati.

Call of Duty Modern Warfare, vi ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Diteci, cosa ne pensate della modalità Gunfight? Il video vi ha convinto, oppure volete provarlo con mano prima di decidere?