Call of Duty Modern Warfare: ecco il teaser trailer del Gunsmith

I ragazzi di Infinity Ward hanno pubblicato sui propri canali social il primo teaser trailer del Gunsmith, presente in Call of Duty Modern Warfare.

C’è tanta curiosità e speranza nei confronti della nuova opera in programma da Activision: Call of Duty Modern Warfare. Il gioco punta a riportare la serie alle origini proponendo un campagna d’impatto ed una modalità multigiocatore classica.

Quest’oggi i ragazzi di Infinity Ward, hanno pubblicato sui propri canali social il primo teaser trailer del Gunsmith. Potremo utilizzare questa nuova feature, che risulterà essere una delle caratteristiche principali del nuovo titolo, per personalizzare le armi del soldato che impersoneremo nel gioco. Dalle informazioni condivise dal direttore editoriale di Activision, David Hodgson, scopriamo che il giocatore avrà a disposizione cinque slot da riempire con le armi primarie e secondarie preferite, ciascuna delle quali caratterizzata da più livelli di customizzazione.

Loadouts locked. Gear up for the #ModernWarfare Multiplayer Gameplay Premiere on August 1st. pic.twitter.com/vJIMbPZRyE — Call of Duty (@CallofDuty) July 22, 2019

Com’è possibile vedere dal trailer rilasciato in alto, tra le modifiche da poter effettuare sulle armi nel Gunsmith, saranno presenti accessori come silenziatori, mirini, supporti, calci e così via, per un totale massimo di nove elementi personalizzabili. Come affermato poche settimane fa da Infinity War, vi sarà un ventaglio incredibilmente ampio di innesti tra cui scegliere.

Le personalizzazioni, a detta di Hodgson, potranno essere effettuate sia nel lato multiplayer che singleplayer del titolo.

Il video sembrerebbe rivelare anche la possibilità di trasformare il proprio fucile d’assalto in una SMG, o almeno in una variante CQC. Ci teniamo a ricordare che il Gunsmith, insieme al multiplayer del nuovo Call of Duty Modern Warfare, verranno ufficialmente svelati attraverso un reveal, il 1° agosto.

L’uscita di Call of Duty Modern Warfare è fissata per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.