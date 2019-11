Call of Duty Modern Warfare: i dettagli della nuova patch

Quest’anno ha segnato il ritorno degli sparatutto in prima persona alla “vecchia maniera”, con l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, reboot di quel titolo a cura di Infinity Ward uscito nell’ormai lontano 2007 sulle console di scorsa generazione, che ha inevitabilmente segnato tutti i titoli futuri a partire dal suo esordio.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la stessa Infinity Ward ha rilasciato la nuova patch per Call of Duty Modern Warfare, disponibile rispettivamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

In particolare, la patch di oggi introduce la possibilità di fare gruppi di 4 persone per la modalità Gun Game, oltre a risolvere alcuni bug che affliggevano il P90 e l’MP5, e ad effettuare alcuni piccoli aggiustamenti alla difficoltà di Operazioni Speciali. Oltre a ciò, nelle mappe Headquarters e Hardpoint sono state disabilitate le telecamere di respawn.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti per Call of Duty Modern Warfare, che siamo certi che non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. E voi, state giocando a Call of Duty Modern Warfare? Su quale piattaforma? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!