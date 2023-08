Prima di parlarne, però, facciamo un passo indietro e analizziamo l’origine della questione. Nella giornata di ieri, l’account X TheGamingRevolution, ha notato che la pagina ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare III sull’Xbox Store non menzionava la versione Xbox One del gioco, facendo riferimento esclusivamente alle versione Xbox Series X|S.

Contemporaneamente, il trailer di Call of Duty: Modern Warfare III sul canale ufficiale di PlayStation, presentava sia il logo di PS5, che quello di PS4. Questo dettaglio ha cominciato a generare clamore fra gli utenti, che si aspettavano una situazione analoga a quella già vista con il Resident Evil 4 di Capcom.

Prontamente, il sito di Xbox è stato successivamente aggiornato per confermare che Call of Duty: Modern Warfare III sarà disponibile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Con molta probabilità si sarà verificato un banalissimo errore che, grazie proprio alla diffusione della notizia nella giornata di ieri, ha portato Microsoft a correggere, tempestivamente, la situazione.

Modern Warfare III

A fugare ogni dubbio in merito ci ha pensato, inoltre, IGN USA che ha contattato le parti in causa e ha potuto verificare, in via del tutto ufficiosa, che il titolo uscirà, effettivamente, anche su entrambe le console di vecchia generazione. La conferma definitiva, comunque, non arriverà prima del prossimo 17 agosto 2023 ma la testata americana ha suggerito a quei giocatori che non sono ancora passati alle nuove console di non preoccuparsi per Call Of Duty: Modern Warfare III.

Ora, prima che si cominci con la solita parata di persone indignate perché “signora mia, con queste vecchie console ancora in circolazione nessuno realizza più giochi graficamente impressionanti”, è importante sottolineare che, sulla base di numerose indiscrezioni, Call of Duty: Modern Warfare III pare essere una sorta di espansione contenutistica del precedente capitolo, il quale presenterà una nuova campagna single player, nuove mappe per il multiplayer ma offrirà una continuità tangibile ai giocatori del precedente capitolo .

È ufficialmente noto, infatti, che consentirà l’utilizzo di vari elementi tratti da Modern Warfare II, quindi non stupisce che sia stata realizzata anche una versione per PS4 e Xbox One. Inoltre, seppur ancora da confermare, sembra che il gioco avrà un prezzo notevolmente inferiore rispetto alle previsioni iniziali.