Activision ha finalmente svelato il nome e la data di uscita del prossimo attesissimo capitolo della serie Call of Duty. Il titolo è sarà “Call of Duty Modern Warfare III”, confermando le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, e i giocatori potranno immergersi nell’azione a partire dal prossimo 10 novembre 2023. La rivelazione è giunta attraverso un coinvolgente trailer, rilasciato da Activision poco fa.

Nonostante il trailer non abbia svelato alcun dettaglio del gioco in sé, è stato sicuramente in grado di stuzzicare la curiosità dei giocatori. All’interno del filmato, possiamo udire le enigmatiche parole:”mai sotterrare il tuo nemico da vivo”, oltre che scorgere il voto del tanto amato Price.

Non è ancora chiaro se questo capitolo seguirà pedissequamente il precedente “Call of Duty: Modern Warfare III”, rilasciato nel 2011 su PS3, Xbox 360, PC e Wii, ma è indubbio che questo sequel diretto di Modern Warfare 2 si colleghi subito dopo gli eventi del secondo capitolo, riportando in primo piano personaggi iconici come Soap, Price e Nikolai.

Al netto di una trama che ci auguriamo sia qualitativamente analoga a quella del suo predecessore, il fulcro dell’esperienza risiederà ancora una volta nelle modalità multigiocatore. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali è plausibile che i contenuti online si integreranno nuovamente con Call Of Duty Warzone, garantendo una progressione condivisa tra le varie esperienze di gioco.

Considerando il periodo in cui è stata rilasciato il trailer di Call Of Duty Modern Warfare III, non possiamo che aspettarci ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane. Con l’avvicinarsi della Gamescom, è plausibile che Activision presenti ulteriori trailer o che, addirittura, si prodighi in una presentazione completa in occasione dell’evento.

Ora non ci resta che lasciare la parola a voi: quali sono le vostre speranze per “Call of Duty Modern Warfare III”? Cosa vi aspettate da questo nuovo capitolo della serie che si porta in dote un nome così importante?