Il 10 novembre 2023 uscirà Call of Duty: Modern Warfare III, il nuovo capitolo della saga Activision Blizzard, seguito diretto di Modern Warfare II. Se anche voi non state più nella pelle e non vedete l’ora di impugnare il fucile, sarete felici di sapere che i preorder sono finalmente aperti su svariati store, tra cui Amazon, il più conveniente al momento, e il sempreverde GameStop.

In fondo a questo articolo troverete una lista, che terremo aggiornata nel corso dei prossimi mesi, con gli store in cui è disponibile il preorder del gioco al miglior prezzo. In alternativa, potreste valutare anche di acquistarlo direttamente nel PlayStation Network, risparmiando qualche euro grazie alle card: dato che Modern Warfare III costerà 79,99€, avrete modo di acquistarlo aggiungendo due card da 40,00€ al vostro portafoglio. Il nostro consiglio è quello di rivolgervi a Instant Gaming, dove quelle PlayStation sono attualmente in offerta a 37,99€.

Call of Duty: Modern Warfare III è il nuovo esplosivo capitolo della saga che vi catapulterà nel cuore di una lotta senza tregua contro la minaccia globale. Il mondo sarà nuovamente in pericolo e starà a voi, al capitano Price e alla Task Force 141, fermare l’implacabile criminale di guerra ultranazionalista Vladimir Makarov.

La Campagna vi metterà al centro dell’azione, dove ogni scelta che farete potrebbe significare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Sceglierete il vostro equipaggiamento, deciderete il vostro percorso e farete uso di strategie sempre nuove per affrontare missioni cinematiche e intense. Esplorerete poi luoghi iconici in tutto il mondo, affrontando situazioni estreme e mettendo alla prova la vostra abilità di sopravvivenza.

Non può mancare la modalità Multigiocatore, che vi attende con mappe epiche e sfide avvincenti. Rivisiterete le mappe classiche di Modern Warfare 2 in una veste rinnovata, immergendovi in frenetiche battaglie 6v6 e sperimentando il brivido delle nuove modalità di gioco. La novità più attesa sarà la modalità Zombi open world, che vi porterà a unirvi ad altre squadre per combattere contro orde di non morti in un’esperienza mai vista prima.

Call of Duty Modern Warfare III: dove preordinarlo al miglior prezzo

