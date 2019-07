Call of Duty Modern Warfare: ritornano le killstreak, una ci fa guidare un carro armato

Call of Duty Modern Warfare includerà le killstreak: vediamo insieme quali saranno alcuni dei bonus garantiti con le uccisioni nel multiplayer del gioco.

Call of Duty Modern Warfare, soft reboot della sotto-serie di Activision, sembra aver attirato una positiva attenzione su di sé con i primi dettagli svelati durante l’estate. La presenza della campagna (con il ritorno di vari personaggi già noti) farà felice molti fan storici. Anche il multigiocatore è promettente: per ora è stata svelata solo la modalità Gunfight, una 2 vs 2 giocata dentro piccole arene con un set up di armi uguale per tutti e scelto casualmente di scontro in scontro. Ovviamente il multiplayer non si limita solo a tale modalità: il reveal completo sarà questo giovedì, il primo agosto 2019, ma nel frattempo gli sviluppatori hanno rilasciato qualche piccola informazione.

Tramite l’account ufficiale di COD, è stato spiegato che Call of Duty Modern Warfare includerà le killstreak: ne sono anche state mostrate alcune. È importante notare che si parla di “killstreak” non di “scorestreak”, quindi solo con un’uccisione (e non con una semplice azione da punteggio) si potrà ottenere il bonus. Il tweet mostra anche cosa potremo fare con le killstreak. Potremo, ad esempio, indossare la tuta Juggernaut, guidare un carro armato di fanteria e sfruttare un attacco dall’alto con il fosforo bianco.

Own the opposition – reap the rewards. Killstreaks make a return in #ModernWarfare. Tune-in August 1st for the full Multiplayer Premiere. pic.twitter.com/dUy6ZrkNzJ — Call of Duty (@CallofDuty) July 29, 2019

Alcuni rumor affermavano che le killstreak non sarebbero state tutte disponibili in ogni singola mappa, ma per ora non c’è alcuna conferma ufficiale in merito. Avremo comunque modo di ottenere delle informazioni a riguardo fra un paio di giorni.

Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento su Call of Duty Modern Warfare? La modalità multigiocatore Gunfight vi sembra promette, oppure non credete che sarà particolarmente importante tra quelle a disposizione?