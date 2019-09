Call of Duty Modern Warfare: torneranno delle mappe dai vecchi capitoli?

Secondo un leak nell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare torneranno diverse mappe direttamente dai precedenti episodi della serie.

Come molti ben sapranno in questi giorni è attualmente in corso l’open beta dell’attesissimo Call of Duty Modern Warfare, con il titolo di Activision che si fa provare con mano a poco più di un mese dal lancio ufficiale. Proprio grazie a questa open beta possiamo finalmente sapere qualcosa di più su quella che sarà la versione definitiva del titolo.

Attraverso un leak, proveniente direttamente da delle linee di codice scovate all’interno della versione PC della beta, è infatti stato scovato un elenco decisamente verosimile di quelle che potrebbero essere le mappe multigiocatore presenti nel titolo al lancio. Una scoperta che, se confermata, va ad aggiungersi a quella molto probabile di ieri.

Tra le mappe scovate ci sono anche diverse vecchie conoscenze degli appassionati fan della saga. Da Modern Warfare 2 sembrano infatti tornare Rust, Terminal e Sub Base mentre dal primo capitolo del filone sembra ritornare Shipment, questa volta però in una variante notturna. Che Activision voglia quindi riproporre delle rivisitazioni delle vecchie mappe multigiocatore della saga anche su Call of Duty Modern Warfare?

Mappe riproposte o meno, l’ultimo capitolo della leggendaria saga promette decisamente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui, infatti: “Infinity Ward sembra voler puntare su tanti contenuti e mappe articolate, con un’ampia personalizzazione delle bocche di fuoco e una resa tecnica di qualità. La modalità multigiocatore sembra, al netto di quanto già discusso, essere sulla buona strada per un’esperienza completa che ridefinisca la guerra moderna di casa Activision senza eccedere in abilità specialisti, movimenti iperveloci e attività accessorie fini a sé stesse.”

Che ne pensate di questa notizia, sareste a favore o contro questo eventuale ritorno? Preferireste vedere in Call of Duty Modern Warfare solamente mappe completamente nuove o qualche zona riproposta non vi dispiacerebbe troppo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!