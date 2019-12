Call of Duty Modern Warfare: un miliardo di incassi

Lo scorso 25 ottobre abbiamo assistito al lancio dell’ultimo episodio della fortunata serie di sparatutto in prima persona di Activision, Call of Duty Modern Warfare, realizzato dai ragazzi di Infinity Ward. Il titolo ha registrato ottime vendite, riuscendo addirittura a superare i suoi predecessori Call of Duty Black Ops 4 e Call of Dity World War II nello stesso periodo temporale, e arrivando in cima alle classifiche di vendita software britanniche.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, è stato annunciato che Call of Duty Modern Warfare ha totalizzato un incasso pari alla strabiliante cifra di un miliardo di dollari, con ben 500 milioni di ore giocate e 300 milioni di partite disputate fino alla giornata di oggi.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC: nel corso della giornata di oggi, in particolare, è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per il titolo che diminuisce il suono dei passi, oltre a risolvere diversi bug che affliggevano il gioco e a bilanciare alcune armi presenti.

