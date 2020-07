Call of Duty Modern Warfare e Mobile: patch e update Stagione 8

Il 2020 è un anno da incorniciare per Activision, per la saga di COD e ovviamente anche per gli appassionati del brand FPS. Oltre al successo di Warzone, anche Call of Duty Modern Warfare e COD Mobile continuano a macinare grandi numeri, soprattutto grazie a una community sempre attiva e al supporto di Infinity Ward. A tal proposito, nella giornata di oggi è stata rilasciata sia una patch per il gioco per console e PC sia il nuovo update per il titolo mobile.

Partiamo da Call of Duty Modern Warfare, che con l’aggiunta della nuova patch ha innanzitutto risolto un bug che non dispensava il giusto quantitativo di punti esperienza con l’utilizzo dei proiettili esplosivi del Rytec AMR. È stato anche sistemato il fucile semi automatico calibro .50, il perk Fully Loaded ed è stato corretto un glitch che permetteva di uccidere con un colpo di Rytec AMR nelle partite battle royale.

Passando a Call of Duty Mobile, con il nuovo update prende il via la Stagione 8 nominata The Forge. In questo caso le novità sono decisamente più numerose rispetto alla patch di aggiornamento dedicata a Modern Warfare, e tra le aggiunte al titolo disponibile per smartphone possiamo trovare quanto segue:

Highrise : una nuova mappa per le modalità multigiocatore

: una nuova mappa per le modalità multigiocatore Safehouse : nuova zona per la battle royale

: nuova zona per la battle royale Battle Pass della Stagione 8 The Forge

della Stagione 8 The Forge Juggernaut 5v1 : nuova modalità

: nuova modalità Days of Summer e Solstice Awakened : nuovi eventi

e : nuovi eventi Katana: nuova Skill per gli Operatori

Oltre a queste novità sono state introdotte anche diverse nuove sfide stagionali, del nuovo merchandise disponibile nel negozio e infine il team ha fatto alcuni aggiornamenti riguardo l’intefaccia utente e sull’ottimizzazione del gameplay. Cosa ne pensate di tutte queste novità introdotte su Call of Duty Modern Warfare e COD Mobile tramite patch e aggiornamenti?

