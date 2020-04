Call of Duty Modern Warfare: il multiplayer torna gratis per pochi giorni, ecco i dettagli

Come ben saprete ormai da diverso tempo, molti sviluppatori stanno rendendo meno noiosa la nostra quarantena regalando un po’ di giochi. Abbiamo visto ad esempio l’iniziativa effettuata da Ubisoft oppure quella nata dalla mente di Matteo Sciutteri, uno dei co-fondatori di Runeheads, che ha creato un foglio Excel nel quale inserire progressivamente diverse chiavi di giochi gratis riscattabili a titolo gratuito sia su PC che su console. A modo suo, anche Infinity Ward ha partecipato (anche involontariamente) portando nelle nostre case Call of Duty Warzone, il battle royale che con il tempo sta macinando record su record.

Come già successo all’inizio di questo mese, gli sviluppatori hanno deciso di regalare per un altro weekend il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare. A partire dalle ore 19:00 della giornata di oggi fino al 27 aprile sarà possibile provarlo. Quello che dovrete fare sarà scaricare Warzone ed accedervi dal menù del battle royale. Sarà quindi possibile giocare diverse modalità in diverse mappe come Aniyah Incursion, Hideout e Hovec Sawmill.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2020

Si tratta a tutti gli effetti di un’ottima occasione per variare il battle royale con il multiplayer originale che tutti conosciamo. Rimane una iniziativa che sicuramente farà felici sia gli appassionati del genere sia chi non si è mai avvicinato e vuole provare qualcosa di nuovo. Ricordiamo infine che i progressi di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone sono condivisi, quindi anche giocando alla versione gratis del multiplayer di Modern Warfare avanzerete nel pass e otterrete benefici per le prossime partite di Warzone.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.