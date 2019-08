Call of Duty Modern Warfare: i nemici nella campagna saranno difficili da individuare

Nella campagna di Call of Duty Modern Warfare a quanto pare sarà estremamente difficile riconoscere e scovare i vari nemici.

A quanto pare Activision e Infinity Ward hanno intenzione di spingere ad un livello superiore Call of Duty Modern Warfare, puntando ad una qualità sempre maggiore. Per fare ciò i developer hanno consultato diversi esperti, cercando di ricreare in Modern Warfare l’esperienza bellica più realistica possibile.

In particolare, secondo la software house, la campagna farà un passo ulteriore rispetto agli standard della saga e ci metterà in diverse situazioni veramente difficili. I nemici, in particolare, saranno particolarmente difficili da individuare e combattere.

“Sarà fondamentale saper identificare le minacce. Come ci ha suggerito il nostro team di esperti, gli ostili non indossano sempre delle uniformi: sarà obbligatorio fare particolare attenzione anche ai civili, tra di loro potrebbero celarsi delle minacce” ha infatti dichiarato un rappresentante dello studio, sottolineando ulteriormente come in Modern Warfare bisognerà tenere sempre gli occhi aperti.

Risolvere il problema alla base eliminando qualunque cosa si muova non sarà però assolutamente una risposta in Call of Duty Modern Warfare: ” Se il giocatore effettuerà danni collaterali, ossia se verranno uccise troppe persone che non avrebbero dovuto essere uccise, si incorrerà nel game over. Abbiamo introdotto un sistema per capire se un giocatore si comporta come un vero e proprio soldato o se sta invece impersonando i panni di uno psicopatico”

Che ne pensate di questa notizia, che idea vi siete fatti di questo ultimo capitolo della celebre saga di Activision? Darete un’opportunità al lancio a Call of Duty Modern Warfare o aspetterete invece qualche mese? Fateci sapere le vostre strategie a riguardo direttamente nei commenti della notizia!