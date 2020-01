Call of Duty Modern Warfare: niente battle royale secondo un insider, ma arriverà una novità

La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare sta per giungere al termine e ancora non sappiamo di preciso quali sono le novità in arrivo nella Stagione 2. Secondo i giocatori, dovrebbe in qualche modo essere legata a Simon “Ghost” Riley: questo almeno stando ai teaser di Infinity Ward. Una grande aggiunta molto attesa, però, è legata alla modalità Battaglia Reale, rumoreggiata da tempo.

Le recenti voci di corridoio legate all’introduzione di una Battle Royale in Call of Duty Modern Warfare sembrano però essere scorrette. Un noto insider di COD, TheGamingRevolution, afferma che tutto ciò che è stato scovato dai giocatori recentemente è in realtà legato alla modalità Guerra Terrestre, dedicata a battaglie campali tra due team. La grandezza sarà probabilmente di 100 vs 100 o di 75 vs 75, a seconda del carico che i server di Activision possono sopportare.

If I was a betting man, I'd say this is probably the 100+ player ground war mode (75v75 or 100v100 – whatever their servers can handle) that Infinity Ward announced prior to release and not Battle Royale (since it's codenamed MP). https://t.co/kJy2dzrNoQ — TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) January 27, 2020

Ovviamente questo non significa che una modalità Battaglia Reale non sia in arrivo: anche ammesso che la supposizione dell’insider sia corretta, la BR potrebbe essere rilasciata in una successiva stagione. Per ora, pare che la grande regione composta da singole mappe del multigiocatore sia destinata “solo” agli scontri 100 vs 100 di Guerra Terrestre.

Fortunatamente la Stagione 2 è in arrivo e quindi non dobbiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali. L’attesa non è troppo lunga. Nel frattempo, i giocatori di Call of Duty Modern Warfare possono sfruttare gli ultimi giorni della Stagione 1 per accaparrarsi quanti più PE possibili così da sbloccare i livelli del Pass Battaglia che ancora devono ottenere.