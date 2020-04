Call of Duty Modern Warfare: novità già pronte per il sequel? Parla il narrative director

Sono settimane e mesi intensi per la serie di COD. Activision e Infinity Ward sono estremamente attivi nel rilascio di nuovi contenuti per Call of Duty Modern Warfare e per il battle royale annesso, Call of Duty Warzone. È stato rilasciata la remaster di Modern Warfare 2 e secondo alcuni rumor è in programma l’arrivo anche quella del terzo Modern Warfare. In poche parole, la saga MW continua ad ampliarsi tra ritorni e novità. Be’, pare che non sia affatto finita.

Premettendo che quanto segue potrebbe essere ritenuto da alcuni come uno spoiler, segnaliamo un interessante scambio di battute avvenuto tra un fan e il Narrative Director di Call of Duty Modern Warfare, Taylor Kurosaki. I due parlano di Alex, personaggio della saga che sembrava destinato a una morte eroica all’interno della Campagna principale del gioco.

Who says we won’t? — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) April 18, 2020

Come sapranno però i giocatori di Call of Duty Modern Warfare, Alex è in realtà ancora vivo, secondo le aggiunte narrative incluse nella modalità multigiocatore. Lamentandosi di questo “spoiler”, un fan ha affermato che avrebbero dovuto dedicare spazio al personaggio in un seguito della saga. Kurosaki ha quindi risposto: “Chi dice che non lo faremo?“. Non è ovviamente una conferma del fatto che il personaggio torni, ma in modo indiretto sottolinea che gli sviluppatori hanno già idee pronte per un nuovo Modern Warfare.

Per ora non ci sono annunci legati a un altro capitolo che prosegua quanto ideato da Infinity Ward, ma visto il successo non pare improbabile che Activision decida di puntare su questa nuova/vecchia sotto-saga. Per ora, dobbiamo attendere COD 2020, anch’esso non annunciato. Speriamo di ricevere presto novità ufficiali da parte degli sviluppatori.