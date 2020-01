Call of Duty Modern Warfare: in arrivo nuovi slot

Nel corso dell’anno appena giunto al termine, uno degli sparatutto migliori è statosenz’ombra di dubbio Call of Duty Modern Warfare, la rivisitazione in chiave più moderna dell’originale capitolo uscito originariamente su console di scorsa generazione. Il titolo, sin dalle prime settimane di lancio, ha registrato numeri da capogiro, superando anche le vendite di Call of Duty Black Ops 4 e Call of Duty World War II. Non sono mancate chiaramente alcune pecche nel comparto multiplayer del titolo, che stando a quanto affermato dagli sviluppatori verranno risolti in futuro con i prossimi aggiornamenti.

In particolare, durante la giornata di oggi, ha preso parola Joel Emslie, art director di Call of Duty Modern Warfare, il quale ha dichiarato che arriveranno presto nuovi slot personalizzabili per le classi all’interno del gioco.

Chiaramente non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte della stessa Infinity Ward, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

E voi, state ancora giocando alla componente multiplayer di Call of Duty Modern Warfare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!