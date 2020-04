Call of Duty Modern Warfare, il direttore narrativo suggerisce i piani per il sequel

Piccolo spoiler per chi non ha giocato ancora la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare: Alex, uno dei protagonisti della campagna, è ancora vivo dopo il termine della storia, ed è tornato in azione, sebbene con una gamba in meno. E proprio in merito alla storia di Modern Warfare, il direttore esecutivo ha risposto ad un fan, preoccupato che il gioco stia sprecando del potenziale per un futuro sequel.

In risposta al giocatore, che ha espresso il suo desiderio inerente alla storia, che a suo dire “avrebbe dovuto salvare più personaggi per un possibile sequel“, il direttore narrativo Taylor Kurosaki ha risposto di non preoccuparsi poichè “non stanno togliendo spazio a qualsiasi cosa verrà dopo“, e che per il sequel “ci sono un sacco di strade diverse da percorrere“, confermando che Infinity Ward abbia in mente un sequel di Modern Warfare.

Don’t worry, we aren’t stealing from whatever is next. There’s plenty of ground left for sequels. — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) April 9, 2020

Wait til you see Farah’s reaction. — Taylor Kurosaki (@taylorkurosaki) April 8, 2020

La scelta degli sviluppatori è più che plausibile, considerando che Call of Duty Modern Warfare ha venduto moltissime copie: nello stesso thread, Kurosaki ha affermato anche che i giocatori rimarranno sorspresi di vedere la reazione di Farah, dopo aver scoperto che Alex è sopravvissuto. Che Farah sia tra i prossimi operatori ad essere inseriti all’interno del multiplayer di Modern Warfare? Staremo a vedere.

In ogni caso, dovremo aspettare il 2021 o forse anche il 2022 per scoprire cos’hanno in mente i ragazzi di Infinity Ward. Il prossimo capitolo si sospetta essere Black Ops 5, mentre al seguente dovrebbe lavorarci Sledgehammer Games, teoricamente. Considerando il lavoro che il team ha fatto con Call of Duty Modern Warfare , tuttavia, sappiamo che Infinity Ward è sulla giusta strada. Qui di seguito, potete trovare le patch notes della Stagione 3, per scoprire tutti i cambiamenti e fix sia per Modern Warfare, sia per il battle royale Warzone. Diteci, siete curiosi di scoprire il futuro della saga? Vi piacerebbe un sequel di Modern Warfare che ne ricalchi le orme?