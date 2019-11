Call of Duty Modern Warfare, la lista delle modifiche introdotte con la patch 1.06

Infinity Ward rilascia la lista delle modifiche introdotte sulla patch 1.06 di Call of Duty Modern Warfare. Restano i difetti grafici della versione PC.

Infinity Ward e Beenox hanno rilasciato anche su PC oltre che su PlayStation 4 e Xbox One un nuovo aggiornamento delle dimensioni di 8 GB per Call of Duty Modern Warfare. Con questa patch il gioco viene aggiornato alla versione 1.06 introducendo una serie di correzioni sotto diversi aspetti. Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno rilasciato anche la lista completa delle modifiche che arrivano con questa nuova patch e che potete trovare in versione completa su questo post di Reddit in inglese.

Andando proprio nei dettagli delle patch notes, il nuovo aggiornamento porta una serie correzioni per tentare di rimediare ai crash del gioco e migliorare la stabilità complessiva non solo su PC ma su tutte le piattaforme per le quali è stato pubblicato Call of Duty Modern Warfare. Inoltre sono state introdotti dei limiti all’uso del Battlechatter che dopo l’uscita era stato criticato dai giocatori che avevano chiesto un’opzione per disabilitarlo data la facilità con cui permette di localizzare i personaggi sulla mappa grazie alle loro voci. Il Battlechatter è stato rimosso dalle modalità più tattiche e da quelle in cui è prevista una sola vita per partita.

Inoltre sono stati corretti i problemi legati ad alcuni effetti dei portafortuna sulle armi quando si spara in modalità hip-fire, ovvero senza guardare il mirino. La patch non risolve però alcuni difetti grafici che erano stati segnalati sulla versione PC. Si tratta principalmente degli scatti durante i filmati di briefing (in coincidenza con i caricamenti) e di casi di pop-in che riguardano alcuni oggetti dell’ambiente che appaiono e scompaiono all’improvviso.

Ricordiamo inoltre che la patch 1.06 ha riportato in Call of Duty Modern Warfare anche la modalità Uccisione Confermata in cui per ottenere punti e raggiungere la vittoria è necessario raccogliere le piastrine militari dei nemici sconfitti. Si tratta di una modalità che è presente nella saga da ormai da diversi capitoli e molto apprezzata dai fan della serie.