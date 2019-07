Call of Duty Modern Warfare: si potranno scegliere personaggi femminili

Nella giornata di ieri, un utente chiedeva se in Call of Duty Modern Warfare ci sarà la possibilità di scegliere nel multiplayer un personaggio femminile.

Ultimamente sono moltissimi i giochi in cui possiamo impersonare una protagonista femminile, anche online. Diversamente da prima infatti, i personaggi femminili si stanno facendo largo spazio all’interno delle più vaste produzioni videoludiche. Nella giornata di ieri, è apparso su Reddit un post di un utente che chiedeva se in Call of Duty Modern Warfare ci sarà o meno, la possibilità di scegliere nel multiplayer un personaggio femminile. La risposta da parte di Infinity Ward non si è fatta attendere, ed è stata più che affermativa.

I giocatori avranno dunque la possibilità di vestire i panni di un uomo o una donna soldato. Ricordiamo che non è la prima volta che si vedono donne soldato all’interno di un Call of Duty. Abbiamo già visto tale possibilità in Modern Warfare Remastered, WWII e Black Ops 3, quindi non c’è da stupirci che Infinity Ward abbia preso tale decisione anche su questo nuovo capitolo della serie.

Call of Duty Modern Warfare si svolgerà in un ambiente realistico e moderno. Per la prima volta nella storia del franchise, Modern Warfare supporterà il multiplayer multipiattaforma. Activision ha anche confermato che il tradizionale abbonamento stagionale del franchise è stato eliminato, consentendo all’azienda di distribuire gratuitamente i contenuti post-lancio a tutti i giocatori.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One ma, già dalla prossima settimana, potremo rivederlo sui nostri schermi grazie al reveal ufficiale della modalità multiplayer in programma.