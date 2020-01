Call of Duty Modern Warfare: aggiornate le playlist

Lo scorso 25 ottobre è uscito, dopo mesi e mesi di attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, Call of Duty Modern Warfare, la rivisitazione in chiave moderna dello sparatutto di Infinity Ward uscito originariamente nell’ormai lontano 2007 su console di vecchia generazione.

In particolare, nella giornata di oggi, la stessa compagnia Infinity Ward ha annunciato attraverso un post sul proprio account ufficiale Twitter l’arrivo di nuove playlist. In particolare, sono state introdotte la modalità Scontro 1vs1 (con la modalità 2vs2 ancora disponibile), la mappa Shipment 24/7 (che va a sostituire Shoot House). Infine, nel corso dei prossimi giorni tornerà la modalità Gunfight, attesa a lungo da tutti i giocatori.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane, nella speranza che tutti i bug di gioco vengano risolti e prontamente rimossi. Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

E voi, state ancora giocando all’ultimo titolo di Infinity Ward? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!