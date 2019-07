Call of Duty Modern Warfare: il PvP 2v2 sarà svelato oggi, ecco i dettagli

Call of Duty Modern Warfare mostrerà la nuova modalità multigiocatore 2v2 quest'oggi, giovedì 11 luglio 2019. Ecco quando esattamente.

Gli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare hanno annunciato che questa sera, giovedì 11 luglio 2019, alle 19.00 (ora italiana) sarà svelata la nuova modalità PvP 2v2 del gioco. Il nome di questa modalità multigiocatore è “Gunfight”. Infinity Ward presenterà le novità insieme a una serie di pro player come Jack “CouRage” Dunlop, Tom (ProSyndicate), TeeP (del team OpTic) e Jordan “LEGIONQ” Payton. I giocatori metteranno alla prova la nuova modalità e ci permetteranno di vederne le peculiarità.

La campagna del gioco è stata svelata lo scorso maggio e, come promesso, durante l’estate Activision sta mostrando le caratteristiche del multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare.

We're excited to announce that @LEGIQN, @ProSyndicate, @TylerTeeP, and @CouRageJD will be streaming live from the studio to debut Gunfight, a new, fast-paced, 2v2 multiplayer mode in #ModernWarfare! Tune in tomorrow at 10am PST! — Infinity Ward (@InfinityWard) July 10, 2019

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. All’E3 2019 abbiamo avuto di vedere in azione il gioco e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima. Ecco a voi un breve estratto.

“Certo è che quello che abbiamo visto ci è bastato per capire quale sarà la direzione della produzione, che si candida come uno dei giochi più interessanti in uscita a fine anno. Non vediamo l’ora di provare sia il single player che il multiplayer (magari lo faremo alla Gamescom) per poter condividere con voi qualche dettaglio in più. Nel frattempo, se amate il genere e aspettavate una svolta nel processo di sviluppo, questo nuovo Modern Warfare potrebbe veramente fare al caso vostro.”