Call of Duty Modern Warfare: risolto il mistero delle mappe scomparse

Proprio la scorsa settimana vi abbiamo parlato di un curioso aneddoto successo in Call of Duty Modern Warfare. Inspiegabilmente gli sviluppatori avrebbero eliminato due delle tre mappe inserite a sorpresa per tutti gli appassionati. La prima, Killhouse, proveniente direttamente dall’originale Call of Duty 4: Modern Warfare rilasciato nel 2007, mentre le altre due sono Al-Raab Airbase e Drainage. Queste ultime due infatti sono state prontamente rimosse senza un commento ufficiale da parte di Infinity Ward, ma proprio in queste ore sembrerebbe che il mistero sia stato risolto.

Infinity Ward, attraverso un post dedicato condiviso sul proprio profilo Twitter ufficiale, avrebbe dichiarato che le due mappe rimosse avrebbero avuto dei problemi e per questo rimosse nel giro di pochi giorni e che torneranno non appena risolveranno il tutto. Dal comunicato si può leggere quanto segue.

“Abbiamo recentemente rilasciato due nuove mappe di gioco multiplayer per Call of Duty Modern Warfare: Al-Raab Airbase e Drainage che erano disponibili solo nelle partite private. Le abbiamo momentaneamente rimosse perché avevano bisogno di più amore prima di tornare. Presto vi daremo aggiornamenti per quando torneranno!”. La terza mappa, Killhouse, sembrerebbe invece non avere problemi e per questo risulta ancora adesso essere disponibile.

We recently released two new maps to Modern Warfare, ‘Drainage’ and ‘Al-Raab Airbase’ which were available in private match. We temporarily removed them as they aren’t quite ready and need a bit more love before returning. We’ll update soon on when they’ll be back! — Infinity Ward (@InfinityWard) April 12, 2021

Insomma, Infinity Ward ha finalmente parlato dichiarando che Call of Duty Modern Warfare è tutto fuorché sulla via del tramonto. Anche se non hanno dato informazioni dettagliate del perché avrebbero aggiunto queste tre specifiche mappe di gioco, è facile intuire che lo abbiano fatto perché il titolo ancora oggi risulta essere pieno zeppo di utenti, i quali preferiscono l’esperienza online del penultimo capitolo. Call of Duty Black Ops Cold War infatti, nonostante sia ancora oggi aggiornato in continuazione, risulta essere criticato da molti appassionati proprio per la sua componente multiplayer non proprio azzeccata ed inferiore a quella di Modern Warfare. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire quando torneranno le due mappe di gioco recentemente rimosse.