Call of Duty Modern Warfare: le nuove mappe della Stagione 3, ecco maggiori dettagli

L’arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare ha portato con se importanti novità volte a garantire una nuova e arricchita esperienza ai giocatori dello sparatutto di Infinity Ward. Oltre ai soliti fix, migliorie e vari bilanciamenti, il team di sviluppo ha implementato una serie di nuove mappe di gioco ricche di zone inedite.

Ovviamente ci riferiamo a Talsik Backlot, Hovec Sawmill e Aniyah Incursion disponibili dopo l’aggiornamento con l’ultima patch di gioco. I tre nuovi cambi di battaglia in questione sono adatti a scontri multiplayer 6 vs 6. Poco più sotto troverete maggiori dettagli sulle loro caratteristiche.

Iniziamo a parlare di Talsik Backlot, una mappa di medie dimensioni con il solito classico 6 vs 6 a tre percorsi presa da Call of Duty 4 Modern Warfare e abbastanza conosciuta dai veterani dello sparatutto. Si tratta, quindi, di una mappa completamente rimasterizzata in cui i giocatori si scontreranno in incredibili scontri a fuoco all’interno di un paesaggio urbano desertico. La diversità delle zone al suo interno offre l’opportunità di rendere possibili molti stili di gioco. La mappa contiene ben 20 zone tra cui la stazione di servizio, il mercato, un negozio di biciclette e tante altre interessanti aree.

Hovec Sawmill è sempre una mappa 6 vs 6 ma ambientata in un luogo abbastanza differente rispetto al paesaggio urbano di Talsik Backlot. Infatti la mappa è situata tra le montagne di Kastovia. In particolare si tratta di un piccolo villaggio agricolo in cui l’edificio principale ha preso fuoco. I giocatori potranno quindi sfidarsi sia all’interno ma anche all’esterno di questo edificio potendo visitare alcuni negozietti locali.

L’ultima mappa delle tre è Aniyah Incursion che presenta un 6 vs 6 nel sontuoso ma distrutto Palazzo di Aniyah che i giocatori hanno già visto in Guerra Terrestre e nel 10 vs 10 in Modern Warfare. Di preciso, Aniyah Incursion è una porzione della mappa originale del grande Palazzo di Aniyah ed è caratterizzata da una grandezza di medie dimensioni che la rende adatta agli scontri 6 vs 6.

Prima di lasciarci, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime eventuali notizie relative a Call of Duty Modern Warfare.