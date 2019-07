Call of Duty Modern Warfare: teaser svela una scena del multiplayer

Call of Duty Modern Warfare svelerà la propria modalità multigiocatore a breve, ma nel frattempo possiamo goderci un teaser su un'infiltrazione tattica.

Call of Duty Modern Warfare, nuovo capitolo della famosa saga di sparatutto di Activision, si sta rivelando sempre più interessante. Infinity Ward, lo sviluppatore al lavoro su questo capitolo, sta creando un titolo rispettoso dei fasti della sotto-serie dalla quale prende il nome il gioco, puntando comunque a realizzare qualcosa di nuovo e moderno. I risultati potranno essere ammirati il primo di agosto, quando sarà svelata la componente multigiocatore di questo COD.

Già ora, però, i canali social ufficiali di Call of Duty Modern Warfare ci mostrano tramite un piccolo teaser una scena di sbarco in una mappa multigiocatore attualmente conosciuta con la nomenclatura “Gun Runner”. Questa sequenza farà da introduzione all’inizio del match: il teaser è molto breve, come già il nome lascia intuire, ma è interessante.

Proceed to the LZ. The #ModernWarfare Multiplayer Premiere arrives next week on August 1st. pic.twitter.com/mkKVdrY6Q7 — Call of Duty (@CallofDuty) July 25, 2019

Per ora abbiamo avuto modo di scoprire vari dettagli su una delle modalità multiplayer che saranno presenti nel gioco: Gunfight. Si tratta di uno scontro 2 vs 2, in piccole mappe, con un set di armi scelto casualmente ma uguale per tutti e quattro i giocatori. Si tratta di una modalità che punta sulla rapidità e sull’utilizzo ragionato dell’ambiente, anche in verticale, per quello che abbiamo potuto vedere fino a questo momento. Abbiamo radunato tutti i dettagli in un articolo dedicato.

Non dimentichiamoci, comunque, che Call of Duty Modern Warfare conterà anche una campagna single-player. In quest’ultima pare che ci saranno vari volti noti, alcuni dei quali ancora non svelati ma la cui presenza è confermata sia dagli sviluppatori che da una linea di action figure. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento sul gioco di Activision e Infinity Ward?