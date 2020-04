Call of Duty Modern Warfare, la terza stagione introduce una particolare funzionalità

Infinity ward ha introdotto un’inedita curiosità con il lancio della terza stagione di Call of Duty Modern Warfare, aggiungendo la possibilità di giocare nei panni di un soldato con una protesi alla gamba. Questa stagione include infatti il personaggio di Alex, una vecchia conoscenza della campagna di Modern Warfare sacrificatasi per salvare la situazione. Il ritorno di Alex è ovviamente avvenuto in grande stile, essendo stato svelato in un’immagine direttamente dall’account twitter di Call of Duty, che è anche il poster della stagione. Il tutto sancisce così definitivamente, oltre al fatto che sia sopravvissuto, anche il suo ritorno all’interno del franchise.

Nonostante non sia quindi perito, Alex ha però adesso una protesi alla gamba. Tutto ciò non gli ha comunque impedito di tornare in attività: il narrative director di Infinity ward, Taylor Kurosaki, ci tiene a sottolineare il realismo che ciò conferisce a Call of Duty Modern Warfare. Un’introduzione che il pubblico ha già accolto molto favorevolmente, merito anche del grosso impatto offerto dal poster di questa stagione pubblicato dalla software house.

L’aggiunta di Alex a Modern Warfare era stata ovviamente già rivelata a marzo da un ampio leak. Il poster della terza stagione sembra confermare, a parte la perdita della sua gamba, anche l’aggiunta della mappa di Blacklot fra le mappe disponibili in Call of Duty Modern Warfare, come si nota in basso a destra dell’immagine. Più controversa l’immagine in basso a sinistra, che potrebbe indicare il villaggio della mappa di Modern Warfare 3, anche questo trovato in alcuni file emersi dal datamining. Il leak menziona anche un nuovo giocatore chiamato Ronin. Come notato dagli utenti su Reddit, infine, il tipo a sinistra dell’immagine assomiglia molto a Tu Lam, un berretto verde delle forze speciali in pensione nella vita reale. In seguito Tu Lam ha pubblicato l’immagine teaser su Instagram, dando così l’ufficialità a tale indiscrezione.

Il teaser mostra in totale quattro diversi personaggi: Alex, Ronin, Ghost e una donna misteriosa, il che suggerisce che la modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare otterrà una modalità a quattro giocatori con la terza stagione (i quad team sono stati menzionati nella datamine). Ricordiamo, infine, che Infinity Ward ha deciso di regalare un upgrade pari a 10 livelli gratuitamente con tanto di doppi XP per tutto il fine settimana a tutti coloro che termineranno la seconda stagione di Call of Duty Modern Warfare prima dell’inizio della terza stagione.