Call of Duty Modern Warfare sarà il titolo più venduto del 2019 negli USA per gli analisti

Manco oramai veramente poco al lancio dell’attesissimo Call of Duty Modern Warfare e, nonostante l’opera non sia ancora approdato nei negozi, cominciano già a circolare notizie positive per Activision. Secondo diversi analisti, infatti, l’ultimo capitolo della leggendaria saga si rivelerà essere il titolo più venduto negli USA nel 2019.

Se tutto ciò si rivelasse confermato si tratterebbe davvero di grandissime notizie per il celebre publisher, soprattutto considerando come sono ben 11 anni che Call of Duty non riceve tale riconoscimento.

Total 2019 US Video Game industry spending forecast at $45B, up 6% vs YA. This follows growth years of 20% in 2017, and 14% in 2018. Slowing growth, but growth. pic.twitter.com/Bwz0A8npOn — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 20, 2019

Ecco secondo l’analisi le prime 10 posizioni dei titoli più venduti del 2019. Vi ricordiamo che si tratta per forza di cose pur sempre di previsioni e non di dati ufficiali.

Call of Duty: Modern Warfare NBA 2K20 Madden NFL 20 Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Star War Jedi: Fallen Order Ghost Recon Breakpoint Kingdom Hearts III The Division 2 Pokémon Spada e Scudo

Nell’attesa della versione definitiva del titolo vi lasciamo le nostre impressioni sulla beta, che potete trovare in forma completa qui: “Infinity Ward sembra voler puntare su tanti contenuti e mappe articolate, con un’ampia personalizzazione delle bocche di fuoco e una resa tecnica di qualità. La modalità multigiocatore sembra, al netto di quanto già discusso, essere sulla buona strada per un’esperienza completa che ridefinisca la guerra moderna di casa Activision senza eccedere in abilità specialisti, movimenti iperveloci e attività accessorie fini a sé stesse.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi gli analisti hanno azzeccato la loro previsione o sarà un altro titolo a conquistare la vetta dei titoli più venduti di questo 2019? Secondo voi che gioco meriterebbe tale importante riconoscimento? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!